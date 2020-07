Benfica avança em conversas com Unai Emery

O Benfica está de olho no mercado de treinadores e jornais portugueses afirmam que as conversas entre Unai Emery e a diretoria do clube avançaram.

Segundo 'A Bola', o presidente Luís Filipe Vieira está confortável com o interino Nélson Veríssimo e teria com preferência Jorge Jesus, que está envolvido no projeto do Flamengo e não parece disponível.

Enquanto isso, o clube conversa com o técnico basco de 48 anos, que está sem clube desde que deixou o comando do Arsenal. Emery, segundo o jornal, teria deixado a porta aberta para seguir conversando e escutar alguma proposta oficial.

A continuidade das tratativas depende de Vieira. O clube já consultou outros nomes, como Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri e Laurent Blanc, mas todos teriam preferência em assumir um projeto desde o início de uma temporada.