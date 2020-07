Benfica avança para contratar Lucas Veríssimo

O Benfica caminha para fechar a contratação de Lucas Veríssimo. A Goal apurou que o zagueiro do Santos, que foi um dos primeiros nomes indicados por Jorge Jesus, já tem uma negociação em andamento com o clube português. A presença do presidente encarnado Luís Filipe Vieira no Brasil deve acelerar o acordo.

Na visão dos encarnados, Veríssimo está avaliado em aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). Em crise financeira, o Peixe não deve fazer muito esforço para segurar o defensor de 25 anos, que nos últimos dias também foi procurado por Sampdoria e Watford.

Hoje, na equipe comandada pelo português Jesualdo Ferreira, o camisa 28 joga pelo lado direito, mas na Luz acabaria por ser aproveitado na esquerda, ao lado de Rúben Dias, que também é titular da seleção portuguesa - assumiria o lugar do contestado Ferro.

Para convencer Jorge Jesus a deixar o Flamengo, com quem tinha vínculo até junho de 2021, o Benfica prometeu um investimento no elenco que pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 615 milhões) em 2020/21.

Esperado em Portugal na próxima semana, Jesus, de 65 anos, aceitou assinar um contrato válido por três temporadas, com a possibilidade de renovação por mais uma.

Por indicação de Jorge Jesus, o Benfica também tem interesse em outros jogadores que atuam no Brasil, sendo três do Flamengo: Léo Pereira, Gerson e Bruno Henrique. O treinador português também vê Everton Cebolinha, do Grêmio, com um potencial reforço de peso, mas para já nenhum contato concreto foi feito.