Benfica classifica ataque ao ônibus como "criminoso apedrejamento"

Uma noite triste para o futebol português. O que deveria ser um momento feliz em meio a tanta tristeza provocada pela pandemia do novo coronavírus, se tornou um epísodio lamentável.

Na retomada da competição lusa após a paralisação, Benfica e Tondela não passaram de um empate dentro de campo. Após o duelo, na volta para o centro de treinamento, o ônibus do time de Lisboa foi apedrejado e dois jogadores ficaram feridos.

Assim como a Liga Portuguesa, o clube também manifestou o seu repúdio ao ataque e garantiu que colaborará com as autoridades na busca pelos responsáveis.

Leia a íntegra do comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e lamenta o criminoso apedrejamento de que foi vítima o autocarro dos seus jogadores à saída da A2, quando se dirigia para o Centro de Estágios do Seixal, no final do jogo frente ao Tondela, realizado na noite de quinta-feira no Estádio da Luz.

Informamos que, por uma questão de precaução, os jogadores Julian Weigl e Zivkovic, de imediato, foram levados ao Hospital da Luz para serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram.

O Sport Lisboa e Benfica garante a sua total colaboração com as autoridades, a quem apela para que seja feito o maior esforço, no sentido de identificar os delinquentes responsáveis por estes atos criminosos."