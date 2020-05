Benfica confirma um caso de coronavírus no elenco

O futebol pouco a pouco vai se adaptando a uma nova realidade. A pandemia do coronavírus vai fazendo as principais ligas do mundo a tomarem medidas de proteção.

É o caso da portuguesa, que está realizando testes de coronavírus em todas as equipes antes da liberação para os treinamentos, visando a retomada da competição.

Os exames no Benfica foram realizados na última sexta-feira e, segundo o clube, o único caso positivo é o de David Tavares, que se encontra assintomático e está em quarentena.

Confira a íntegra do comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi detetado um caso positivo nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados no Benfica Campus na passada sexta-feira, dia 8 de maio, a todo o Plantel, Equipa Técnica e Staff do Futebol Profissional, bem como a prestadores de serviço que têm contacto direto com os mesmos.



Trata-se do jogador David Tavares, que foi de imediato sujeito a uma contra-análise, efetuada na manhã de hoje, domingo, que confirmou o resultado inicial. O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do Clube.

O Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica vai manter o rigoroso plano de contingência que está a ser seguido desde o dia em que os seus profissionais voltaram à atividade no Benfica Campus.

A equipa de Futebol irá igualmente manter o plano de retoma que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado.

Informa-se ainda que, de acordo com indicações do Departamento Médico, em estreita colaboração com a Direção Médica da Unilabs Portugal, todos os Jogadores, Equipa Técnica, Staff e prestadores de serviços que tenham contacto direto com o Futebol Profissional serão sujeitos a novos testes já nos próximos dias."