Benfica de Jorge Jesus avisa: não quer investir em Cavani

Uma notícia pegou Benfiquistas de todo o mundo de surpresa: o clube, após a chegada de Jorge Jesus, estaria disposto a investir - e investir alto - para contratar o atacante Edinson Cavani, livre no mercado após o término de seu contrato com o PSG, neste último mês de junho.

Conforme o boato ganhava força na mídia internacional, o Benfica, entretanto, foi rápido e certeiro: publicou uma nota oficial descartando qualquer negociação e afirmando que só vai pensar em reforços após o final da temporada.

Na nota, a assessoria de imprensa da equipe afirma que as especulações "não tem qualquer fundamento". Além disso, deixa claro que não é verdade que o presidente Luís Filipe Vieira supostamente havia tomado as negociações para si e estava conduzindo as conversas com Cavani.

Desde a contratação de Jorge Jesus, inúmeros atletas vem sendo especulados na equipe portuguesa, como Cavani, e alguns que atuam no Braisl, como Bruno Henrique, Gerson e Léo Pereira, do Flamengo, Gilberto, do Fluminense, Lucas Veríssimo, do Santos, entre outros. Segundo a nota oficial, entretanto, o clube busca terminar a temporada atual antes de sair à caça de reforços para o elenco.

Confira a nota na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do Clube pela aquisição de vários jogadores, sem qualquer tipo de fundamento.

De entre elas, destacamos particularmente a notícia que dava conta de um suposto direto envolvimento do Presidente Luís Filipe Vieira, que teria chamado a si a condução do eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani.

Essa notícia é totalmente falsa, aproveitando o Clube para esclarecer que eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da Taça de Portugal, do próximo sábado, que assinala o término da presente época, desmentindo qualquer envolvimento do Presidente no processo atrás citado ou em quaisquer outros noticiados."