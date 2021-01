Benfica demonstra grande interesse em William Carvalho

Apesar de chegar há algumas temporadas como uma das grandes apostas do Real Betis, a verdade é que William Carvalho ainda não conseguiu demonstrar no Benito Villamarín a potência que mostrou ao mundo no Sporting de Portugal e com a sua seleção nacional.

Isso tem colocado o meia no centro de inúmeros rumores nos últimos meses, sendo o Benfica a equipe mais interessada em assumir os seus serviços.

Segundo 'A Bola', a equipe lisboeta está trabalhando para apresentar ao Betis uma oferta convincente para conseguir trazer William neste mercado de inverno.

Segundo a informação, a ideia da equipe portuguesa é a de uma transferência com opção de compra obrigatória que não chegaria aos 15 milhões de euros, o que não convence um Betis que na altura pagou 20 milhões de euros por ele.

Porém, o grande espaço salarial que Carvalho iria liberar poderia jogar a favor de sua saída, pois facilitaria a possibilidade de realizar alguma outra contratação. De momento, Manuel Pellegrini conta com ele, mas se o Benfica acabar por apresentar uma boa oferta o jogador poderá fazer as malas.