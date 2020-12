Benfica derrota o Gil Vicente com gols de Everton

O Benfica viajou até Barcelos neste domingo para enfrentar o Gil Vicente em jogo válido pela 10ª rodada da Liga Portuguesa e não teve facilidade.

Após um primeiro tempo sem gols, as Águias voltaram do intervalo e contaram com vantagem no número de jogadores durante quase toda a etapa final graças à expulsão do zagueiro Ygor Nogueira.

Everton Cebolinha foi o nome do jogo. O brasileiro vindo do Grêmio abriu o placar de cabeça aos 59 minutos, contando com desvio em Rodrigão. Após mais seis minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Seferovic e fechou o placar, que deixa o Benfica com a vice-liderança, a dois pontos do Sporting. Com nove pontos, o Gil Vicente é o 15º.

"Na segunda parte, contra 10, ficou mais fácil. Ainda tivemos alguns sustos na bola parada, porque nesse momento não se nota a diferença de ter mais ou menos jogadores. Foi uma boa vitória, são mais três pontos. Foi bom para a equipa, que anda há alguns jogos a dar de avanço e hoje não aconteceu. Marcámos primeiro e depois do 2-0 ficou tudo controlado como quisemos mas não fizemos mais do que a nossa obrigação", disse o técnico Jorge Jesus após o jogo a 'Sport TV'.