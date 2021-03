Benfica derrota o SC Braga e toma o terceiro lugar; veja os gols

O SC Braga recebeu o Benfica neste domingo para o duelo do terceiro contra o quarto colocado, respectivamente. Podendo ultrapassar os adversários deste domingo, as Águias iniciaram o jogo com muito mais volume de jogo.

Aos 40 minutos, o time de Jorge Jesus tinha 60% da posse de bola e somava duas finalizações a gol, exigindo defesas difíceis de Matheus em chute de Waldschmidt e cabeçada de Vertonghen.

O goleiro brasileiro chegou a cometer um pênalti em Seferovic, mas a decisão do juiz de campo foi anulada pelo VAR, que flagrou impedimento do atacante suíço.

Aos 39 minutos, Fransérgio foi expulso ao receber seu segundo amarelo. Com um atleta a mais em campo, o Benfica teve o caminho facilitado para abrir o placar.

O gol saiu nos acrescimos do primeiro tempo e foi marcado por Rafa Silva, que recebeu ótima assistência de Haris Seferovic, invadiu a área e chutou de primeira com o pé direito para o fundo da rede.

Após o intervalo, o jogo reiniciou com maior intensidade e o autor do gol teve duas boas chances logo nos primeiros minutos. O time da casa respondeu e chegou perto de empatar em falta cobrada por João Novais, que acertou o travessão. No entanto, a superioridade das Águias com um homem a mais em campo era nítida.

O segundo gol do Benfica foi marcado por Haris Seferovic aos 56 minutos, quando o time da capital avançou em contra-ataque veloz com muito espaço. O suíço recebeu assistência de Rafa Silva, invadiu a área, ajeitou para o pé esquerdo e chutou no canto do goleiro Matheus. Foi seu 14º gol nesta temporada.

O time da casa até melhorou seu desempenho ao longo da segunda etapa e conseguiu trabalhar mais a bola no campo de ataque. Andraz Sporar, João Novais e Ricardo Esgaio tiveram finalizações, mas sem gerar grande perigo a Helton Leite.

Com vantagem no placar e no número de jogadores, os visitantes souberam se defender e administrar o placar favorável até o apito final.

Com a vitória, o Benfica chega a 51 pontos e assume o terceiro lugar, deixando o SC Braga com 50 pontos na quarta posição da tabela. O Sporting lidera com 64 pontos.

O time de Jorge Jesus volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Marítimo pela 25ª rodada. No mesmo dia, a equipe de Carlos Carvalhal visita o Farense.