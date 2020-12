Benfica goleia o Lech Poznan e avança na Liga Europa

O Benfica entrou em campo podendo garantir sua classificação para o mata-mata da Europa League mesmo em caso de empate e não teve dificuldades para passar pelo Lech Poznan, que chegou ao Estádio da Luz precisando de uma vitória para seguir com chances de avançar.

O primeiro tempo foi dominado pelos donos da casa. Pizzi, Darwin Nuñez e Grimaldo somaram as primeiras finalizações, mas não seriam eles os responsáveis por balançar a rede do time polonês.

A bola entrou aos 35 minutos, no primeiro escanteio da partida, quando Pizzi cruzou para Jan Vertonghen saltar mais alto que a marcação e cabecear para o fundo do gol de Filip Bednarek.

O Benfica administrou a vantagem no restante do primeiro tempo e voltou ao vestiário sem que os adversários conseguissem chutar em direção ao gol defendido por Odisseas Vlachodimos.

Na segunda etapa, o domínio não trocou de mãos. O time de Jorge Jesus continuou com maior volume de jogo no campo adversário e teve Pizzi e Everton voltando a finalizar antes dos gols que garantiram a vaga em menos de dois minutos.

Darwin Nuñez ampliou a vantagem aos 56 minutos, quando Filip Bednarek saiu jogando mal e o ataque do Benfica aproveitou. Com espaço sobrando, Rafa deu assistência para o jovem uruguaio receber na entrada da área, dominar e bater tirando o goleiro adversário.

Na jogada seguinte, Chiquinho roubou a bola no meio de campo e acionou Pizzi, que recebeu no lado direito da área, puxou para o pé esquerdo e mandou um chute cruzado para dentro.

Com vantagem tripla, o time português fez substituições antecipadas para poupar algumas peças e não foi ameaçado pelos poloneses, mas ainda havia tempo para consolidar a goleada antes do apito final.

O placar ficou completo com gol de Julian Weigl aos 89 minutos, quando o alemão recebeu fora da área com espaço, ajeitou para o pé direito e soltou um chute rasteiro que entrou com força no canto direito do goleiro. Já era hora de comemorar a vaga nos 16 avos de final.

O Rangers, que derrotou o Standard Liège por 3 a 2, é o outro classificado no grupo D. Na última rodada, marcada para a próxima quinta-feira, o Benfica visita os belgas e poloneses recebem escoceses.