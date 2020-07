Benfica e Porto disputam Caio Henrique

O lateral-esquerdo Caio Henrique pode deixar o Wanda Metropolitano em questão de semanas, sem sequer conseguir um lugar no primeiro time. Seu objetivo era trabalhar duro para conquistar tal lugar.

O portal 'Globoesporte' garante que seu próximo destino seja Portugal. O Porto segue seus passos há um tempo, mas o clube não estará sozinho na luta pelo brasileiro. O Benfica também estaria mais do que interessado no zagueiro.

Segundo a imprensa, Porto e Benfica poderiam fazer uma oferta firme ao Atlético por Caio Henrique. Eles acham que o brasileiro poderia se encaixar perfeitamente na equipe.

No final de maio, o Atlético informou o Grêmio, clube no qual jogava emprestado, que recuperaria o zagueiro para a temporada 2020-21. Resta saber se eles darão espaço para ele no primeiro time ou se, pelo contrário, será enviado para um novo destino.