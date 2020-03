Benfica e Porto, interessados em goleiro do Granada

Rui Silva endossa esta temporada o domínio do gol do Granada e isso chama a atenção de outros clubes para contratá-lo. Neste caso, além do Betis, que já está na fila, Benfica e Porto aderiram à lista de candidatos para contratá-lo.

É o que afirma o jornal 'Sport'. O objetivo é fazer com que o português retorne ao seu país de origem e lute para conquistar a titularidade Ele tem mais possibilidades na equipe de Iker Casillas, que provavelmente anunciará sua aposentadoria nas próximas semanas.

O valor de mercado do goleiro é de 4,9 milhões de euros. As duas equipes portuguesas interessadas têm potencial econômico suficiente para colocar uma oferta suculenta em cima da mesa. Mas os andaluzes têm o controle da situação.

O contrato termina em 2021, então eles ainda têm certa margem para expandir seu vínculo. Essa opção será essencial para protegê-lo, pois basta que os clubes interessados ​​esperem mais uma temporada para tentar obtê-lo gratuitamente.