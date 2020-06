Benfica empata em Portimão e se afasta da briga pelo título

Os dois times entraram em campo precisando da vitória, mas por motivos diferentes: o Benfica precisava ganhar para continuar na briga com o Porto pela liderança e o Portimonense precisava da vitória para sair da zona de rebaixamento. Quando o placar estava em 2 a 0 para o Benfica, já se falava em goleada a caminho. Mas nada disso aconteceu.

O Benfica começou atacando como se previa, com maior posse de bola, tomando iniciativa e indo para cima de um Portimonense recuado.

Aos 12 minutos, o time da casa começou a subir um pouco a marcação e ensaiava uma tentativa de reação. Porém, aos 18 minutos, Pizzi abriu o placar para o Benfica. Rafa chegou na linha de fundo e tocou na marca do pênalti para Pizzi soltar uma bomba do meio da área. Um cenário nada bom para o time da casa que estava com a corda no pescoço.

Com dificuldades para criar jogadas, o clube de Portimão disputava as bolas que se concentravam mais no meio-campo e não conseguia atacar.

Aos 31 minutos, o Benfica fazia seu segundo gol e todo fã benfiquista só pensava em uma coisa: vem goleada por aí. Lucas, zagueiro do time da casa, furou ao tentar interceptar um lançamento e a bola sobrou para André Almeida na cara do gol. Ele só precisou tocar na saída do goleiro.

Com mais variações de jogada, melhor organização tática, o Benfica foi para o intervalo com 2 a 0 no placar apesar da partida apagada de Vinicius.

Na volta do intervalo, encontramos um Portimonense mais motivado, que sabia que só a vitória interessava. E aos 66 minutos, uma falta aconteceu. Era tudo o que o time da casa precisava.

Tabata cobrou a falta e Dener subiu para tocar de cabeça para o fundo de gol. Era o time de Portimão sonhando com a possível vitória.

Chegando cada vez mais e conseguindo neutralizar os ataques de um Benfica assustado, o Portimonense chegou ao empate aos 74 minutos com um golaço.

Júnior Tavares pegou a sobra do escanteio e soltou uma bomba da intermediária no ângulo. Um golaço para encher de esperança o time da casa.

Agora o jogo estava entre um Benfica que tentava pressionar e um Portimonense que, bastante empolgado, ia para cima mas perdia na hora de medir as qualidades técnicas.

Com um jogo truncado e cheio de faltas, os times tentaram e acabou acontecendo o que não foi bom para nenhum lado: o empate apareceu no placar final.

Com isso, agora o Benfica está em 2º e o Portimonense continua em 17º. Um jogo em que o talento individual de Vinicius fez bastante falta.