Benfica passa por cima do Famalicão na estreia do Português

O Campeonato Português começou nessa sexta-feira com a partida entre Famalicão e Benfica. O time de Jorge Jesus não tomou conhecimento dequele que foi a sensação do ano passado e aplicou uma sonora goleada por 1 a 5.

Com muita intensidade, ao melhor estilo JJ, os visitantes não demoraram a abrir o placar. Waldschmidt abriu o placbatendo na saída do goleiro Zlobin. Logo depois foi a vez de Everton Cebolinha deixar a sua marca, após boa trama do ataque encarnado, o ex-Grêmio chegou batendo para marcar o segundo aos 20'.

Ainda no primeiro tempo, o Benfica marcou o seu terceiro gol. Taarabt foi derrubado na entrada da árae e Grimaldo cobrou a falta com perfeição, no ângulo do goleiro.

No segundo tempo, o Benfica voltou com o mesmo apetite e consolidou a goleada. Cebolinha partiu pela direita e cruzou para Rafa Silva marcar o 4º. Quem fechou a conta foi Waldschmidt, outra vez, aproveitando o passe de Darwin Nuñez.

O Famalicão marcou o seu gol de honra com Guga, após bom passe de Lameiras. Agora, as 'águias' voltam a campo no próximo sábado contra o Moreirense.