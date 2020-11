Mais um dissabor para o Benfica que vê o Sporting abrir vantagem

O Benfica recebeu o Braga no Estádio da Luz pela sétima rodada do Campeonato Português e saiu com mais um dissabor na competição. É a segunda derrota seguida do time comandado por Jorge Jesus, que havia começado como um tiro.

O Braga se mostrou superior desde o início e chegou a abrir 3 a 0 de vantagem com gols de Iuri Medeiros (38') e dois de Franscico Moura (50' e 63').

O time do 'míster' só acordou aos 68' quando Seferovic descontou. Os encarnados melhoraram e Seferovic voltou a balançar as redes aos 86 minutos. O suíço ainda marcou o gol do empate, mas o gol foi anulado porque o atacante estava em posição de impedimento.

Com o resultado, o Benfica de Jorge Jesus permanece com 15 pontos e na vice-liderança da competição, quatro pontos atrás do líder Sporting. Já o Braga é o terceiro, com os mesmos 15 pontos do Benfica, mas atrás nos critérios de desempate.

Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, o Benfica visita o Marítimo (14º), enquanto o Braga pega o Farense (16º).