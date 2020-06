Benfica perde para o Santa Clara em jogo alucinante

O Benfica perdeu em casa contra o Santa Clara, que conquistou a vitória por 4 a 3, em um jogo angustiante até os acréscimos.

No intervalo, a equipe dos Açores vencia por 1 a 0 com um gol do meio-campista brasileiro Anderson Carvalho. No recomeçodo jogo, Rafa Silva empatou a partida, mas, aos 57 minutos, o zagueiro nigeriano Zaidu Sanusi voltou a dar a vantagem aos visitantes.

Outro brasileiro voltaria a balançar as redes, dessa vez, para o Benfica. Carlos Vinicius - que entrou no segundo tempo substituindo Haris Seferovic - foi o responsável por uma virada-relâmpago, com gols aos 63 minutos e aos 64. Desta forma, o artilheiro da Liga Portuguesa chegou a 17 gols.

O Santa Clara não se entregou e novamente um brasileiro mexeu no placar. Aos 82 minutos, Crysan, de pênalti, deixou tudo igual em um Estádio da Luz com arquibancadas adornadas por 30 mil cachecóis dos torcedores.

Quando o jogo estava nos acréscimos, já aos 95 minutos, o meia português Zé Manuel despertou a loucura do banco dos visitantes na comemoração pelos 4 a 3.

O resultado deixa a liderança com o Porto, que goleou o Boavista nesta noite e se isolou no topo da tabela.