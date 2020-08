Benfica planeja última investida por Gerson e Bruno Henrique

Muito perto de fechar a contratação de Everton Cebolinha, do Grêmio, o Benfica planeja uma última e decisiva investida por Gerson e Bruno Henrique. A 'Goal' apurou que os dois jogadores do Flamengo seguem nos planos de Jorge Jesus, que, a pessoas próximas, revelou confiar na chegada de pelo menos um deles até o fim do mercado de verão europeu.

Com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 441 milhões), Gerson é o reforço mais complicado. Além do preço elevado, o volante de 23 anos está valorizado, sendo alvo frequente de observação da seleção brasileira, e recentemente foi sondado pelo Tottenham, da Inglaterra. Na visão do clube português, uma eventual negociação não deve sair por menos de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).

Já Bruno Henrique, que completa 30 anos ainda em 2020, está avaliado pelos encarnados em pouco mais de 10 milhões de de euros (cerca de R$ 63 milhões). Levam em consideração a idade do jogador e a passagem sem sucesso na primeira e única experiência no futebol do Velho Continente - fez apenas 17 jogos oficiais e não marcou gols pelo Wolfsburg, da Alemanha, em 2015/16.

Nos bastidores, o Benfica acredita que o Flamengo tem a necessidade de fazer uma grande venda nos próximos dias, o que viria a equilibrar o caixa rubro-negro, que, assim como em todo o futebol brasileiro, sofreu forte impacto negativo nos últimos meses por causa da pandemia mundial do novo coronavírus.

Primeiros reforços

O meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians, e o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, já estão em Lisboa e vão começar a treinar com os novos companheiros do Benfica na próxima semana. Os dois são os primeiros reforços de Jorge Jesus, que ainda sonha com a contratação do craque uruguaio Edinson Cavani, que deixou o PSG.