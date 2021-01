Benfica renova com a sua mais nova promessa

Rafael Rodrigues continuará no Benfica. O conjunto encarnado anunciou a renovação do contrato do seu jovem jogador de 18 anos, que ainda está nas categorias de base.

"Me sinto muito feliz. É uma oposta que o clube está fazendo em mim, mas isso só foi possível com o meu trabalho e a ajuda de toda a equipe, treinadores e funcionários", disse no momento da sua renovação.

Rodrigues assegurou que "os jovens são o futuro". "O clube vem investindo bastante na base e está em clara vantagem aos demais", completou.

"Foi um crescimento muito positivo. Quando cheguei ainda era muito pequeno, mas fui me desenvolvendo fisicamente e como pessoa, que o mais importante. Tento ajudar o clube ao máximo, em cada treinamento, em cada partida", analisou.