Benfica retomará conversar para tentar trazer Jorge Jesus de volta

O Benfica procura um treinador há muito tempo e Jorge Jesus sempre esteve entre os favoritos. Mas as primeiras tentativas dos protugueses caíram no esquecimento.

No início de junho, o treinador renovou seu relacionamento com o Flamengo, embora isso não impedisse 'as águias' de terem esperança. Na verdade, eles bateram na porta de Jesus algumas semanas atrás.

Mas Jorge Jesus novamente rejeitou o clube de Lisboa, que veio investigar outros nomes, como Mauricio Pochettino. No entanto, o Benfica quer tentar a sorte novamente pela última vez.

Segundo o 'Record', Luis Felipe Vieira, presidente das 'águias', insistirá em tentar contratar o treinador aproveitando o fim do Carioca, torneio estadual disputado pelo Flamengo.