Benfica se prepara para voltar aos trabalhos na segunda-feira

O Benfica vai se preparando para voltar ao trabalhos em meio a pandemia do coronavírus que continua assonlando o mundo. O clube aguarda os jogadores para os treinos na próxima segunda-feira.

Na sexta, os jogadores e a comissão técnica se reapresentaram no CT do clube para a ralização de testes contra a COVID-19. Já no próximo dia 4 as atividades físicas terão início.

"Não haverá qualquer contato entre companheiros de equipe. O trabalho no ginásio terá o distanciamento adequado e o trabalho com os fisioterapeutas, enfermeiro e médicos ocorrerá com os devidos cuidados e equipamentos de proteção. Diga-se, ainda, que o circuito efetuado pelos atletas nas nossas instalações terá sentido único para minimizar a possibilidade de contatos", disse o clube.