Benfica tentará contratar Emerson

Enquanto o Barcelona deixa de lado o que fazer com Emerson, o lateral brasileiro não deixa de ficar sem pretendentes. O último que apareceu foi o Benfica, de acordo com o jornal 'Record'.

O jornal trouxe o interesse no brasileiro na primeira página. Segundo o jornal, os líderes do clube o consideram uma boa alternativa a André Almeida.

Portanto, a boa notícia para o Barça é que, no caso de vendê-lo, eles encontrarão um leilão importante por ele. Recentemente, o Bayer Leverkusen também se juntou a ele, que estaria disposto a oferecer uma boa quantia.

A questão é que os líderes esportivos do clube não têm nada claro sobre o que fazer com ele, se devem deixá-lo emprestado mais um ano no Betis, se devem recuperá-lo agora (o que significaria um desembolso de 9 milhões) para vendê-lo ou recolocá-lo antes do tempo, mas substituir Semedo no caso de sua transferência.