Benfica treina sob o comando de Nélson Veríssimo

A situação de Bruno Lage já era muito delicada e nova derrota, dessa vez por 2 a 0 para o Marítimo, foi a gota d'água para o treinador do Benfica, que está deixando o clube.

Enquanto isso, o grupo trabalha com Nélson Veríssimo, que já comandou o treinamento desta terça-feira com os não convocados para o jogo com do dia anterior, assim como os não utilizados. Os demais fizeram apenas atividades de recuperação.

A diretoria, também um dia após o novo resultado negativo, divulgou um comunicado atualizando sobre a situação da saída imediata de Lage.

"Em comunicado enviado há minutos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informou que está a negociar um princípio de acordo com o técnico Bruno Lage para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", diz a nota oficial do clube.

Lage esteve um ano e cinco meses a frente do Benfica, onde conquistou um Campeonato Português e uma Supertaça. O treinador deixa um retrospecto de 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

O clube já trabalha na busca por um substituto. Nomes como Jorge Jesus (praticamente impossível), Pochettino, Unai Emery e Marco Silva estão na mesa.

A próxima partida está marcada para a Luz, no sábado, contra o Boavista, e deverá ter Nélson Veríssimo no comando da equipe.