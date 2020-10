Benfica vence e segue firme e forte na ponta

O Benfica só conhece o doce sabor da vitória nesse início de Campeonato Português. A nova vítima das Águias de Lisboa foi o Rio Ave.

Logo aos 6 minutos Waldschmidt abriu o placar e ele mesmo ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Cabe destacar o entrosamento que o alemão demonstrou com o uruguaio Darwin Núñez, que o assistiu para o segundo gol. Quem fechou a conta foi Gabriel.

Com a vitória, e equipe comandada por Jorge Jesus segue com o seu 100% de aproveitamento. Os encarnados lideram com 12 pontos, cinco a mais de Porto, Sporting e Santa Clara. Já o Rio Ave é apenas o 15º com três pontos conquistados.

Na próxima rodada o Benfica recebe a visita do Belenenses (10º), enquanto o Rio Ave pega o lanterninha Farense (18º).