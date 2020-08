VÍDEO: Benítez fala sobre saída da Argentina e felicidade no Vasco

Martín Benítez foi o autor do segundo gol da vitória do Vasco sobre o Goiás, por 2 a 1, que levou o confronto para os pênaltis na classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil.

Sob o comando do técnico Ramon Menezes, o meia obteve a titularidade e ganhou o carinho da torcida com belas exibições, canetas distribuídas e muita raça em campo.

Confira no vídeo a entrevista do argentino, que falou sobre sua escolha de sair do Independiente, agradeceu ao clube argentino e disse que está muito feliz de poder jogar o seu melhor futebol no Vasco.