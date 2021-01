Benítez fica no Vasco? qual será o destino do meia?

Martín Benítez inicialmente não ficaria no Vasco para 2021. Emprestado pelo Independiente no começo do ano, o argentino de 26 anos serviu como uma reserva técnica interessante para o clube carioca, além de formar excelente dupla com Germán Cano. Devido a alta pedida do clube de Avellaneda, não ficaria no Cruz-Maltino. Entretanto a situação mudou neste janeiro de 2021.

Por mais que tenha sofrido com lesões nesta reta final de sua passagem pela equipe de São Januário, o meia se destacou com uma capacidade de criação acima da média. Rapidamente caiu nas graças da torcida, fazendo uma série de boas atuações e sendo um dos pilares do "Ramonismo", no começo do Brasileirão.

O problema é que devido à crise financeira do Vasco, o clube decidiu não pagar os R$ 20 milhões pedidos pelo Independiente e Benítez já anunciou que deixará o Cruz-Maltino.

Contudo, segundo palavras do novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, o argentino ainda segue nos planos.

"Benítez é um jogador que nos agrada, agrada ao Vasco, às comissões técnicas que aqui passaram e agrada à torcida. Temos somente referências positivas. Sabemos que o contrato de empréstimo se encerrou, sabemos da opção de compra e que ele saiu. Se existir, é uma possibilidade de empréstimo para terminar o campeonato e para o Vasco preparar nova decisão para fevereiro", disse.

"Para o jogador seria importante, para o Independiente também porque, agora, ele só pode jogar no Vasco, entre Brasil e Argentina. Há uma possibilidade de ele trabalhar desde que aconteça em 15 dias. Valorizamos o carinho dele pelo Vasco. Sabemos que é uma negociação difícil. Temos que começar uma nova (negociação), com novos parâmetros. Nosso interesse é quase que imediato. Se for acontecer é nos próximos sete, dez dias, no máximo", completou.