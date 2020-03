Benzema, 5º maior goleador estrangeiro na história do Campeonato Espanhol

Benzema marcou na partida desse fim de semana contra o Betis e tornou-se o quinto maior artilheiro estrangeiro da história da Liga. Com o gol de pênalti no Villamarín, o francês passou a somar 162 no campeonato, igualando o registo do camaronês Samuel Etoo.

O centroavante está vivendo sua 11ª temporada no Real Madrid e já disputou 338 jogos na competição.

Essa trajetória faz o jogador merengue entrar em uma lista de goleadores nascidos fora de Espanha e na qual figuram outras lendas do Real Madrid como Cristiano Ronaldo (331 gols), Hugo Sánchez (234) e Di Stéfano (227). Messi lidera esta classificação com 437 gols.

Outra marca alcançada recentemente pelo atleta foi a de 500 partidas vestindo a camisa do time do Santiago Bernabéu.

Benzema tem um currículo repleto de títulos, no qual se destacam 4 Taça dos Campeões Europeus, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 2 Ligas, 2 Taças do Rei e 3 Supertaças de Espanha que fazem um total de 18 títulos.