Benzema abriu o placar com 'assistência' de Achraf

O jogo no Alfredo di Stéfano começou intenso, com Asensio, Kroos e Valverde finalizando para o time de Zidane e Courtois sendo ameaçado por Lautaro, Vidal e Barella.

Após 24 minutos de ataques dos dois lados do campo, Benzema abriu o placar para o time da casa graças a um erro grave de seu ex-colega de time.

O centroavante francês aproveitou um passe mal atrasado por Achraf e ficou na cara do gol para driblar Handanovic e empurrar para dentro. Houve quem reclamasse que Mendy teria cometido falta no lateral marroquino, mas o juiz não viu irregularidade.

O primeiro tempo ainda teria vantagem ampliada por Sergio Ramos e Lautaro descontando imediatamente. Com alto ritmo, os times chegaram ao intervalo com placar aberto e prometendo muita luta para a segunda etapa, motivados por uma goleada que complicou a situação dos favoritos no grupo.