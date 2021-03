Benzema quebra recorde de Roberto Carlos no Real Madrid

Karim Benzema soma 371 partidas do Campeonato Espanhol com o Real Madrid. EFE/J.J. Guillén/Arquivo

No dérbi do fim de semana, Karim Benzema fez história, e não exatamente pelo gol que salvou o Real Madrid. Com o clássico, o francês superou Roberto Carlos e se tornou o estrangeiro com mais jogos disputados com o clube no Campeonato Espanhol.