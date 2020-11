Benzema, ainda sem treinar, está fora do jogo contra Alavés

O Real Madrid começou a trabalhar esta sexta-feira de manhã no CT de Valdebebas com a ausência de Karim Benzema. Depois de ter perdido a partida contra a Inter de Milão, a comissão técnica prefere não arriscar e o atacante voltou a ficar de fora.

No início da semana, Benzema trabalhou na academia, reclamando de problemas musculares que o impediam de estar na Itália e que continuam a afetá-lo. Com 24 horas faltando para o jogo com o Alavés, o francês está totalmente descartado.

A lesão, produzida no abdutor, vem da partida contra o Valencia, no Mestalla e no Real Madrid, tão afetados pelas baixas, preferem dar tempo ao tempo. Resta saber se ele poderá jogar na próxima terça-feira contra o Shakhtar Donetsk.

Dada a ausência de Benzema, Zinedine Zidane convocou Hugo Duro, bem como Víctor Chust, da base, numa sessão onde também não estiveram presentes os lesionados Fede Valverde, Álvaro Odriozola e Sergio Ramos.