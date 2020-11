Benzema, cada vez mais 'killer': quarto jogo seguindo marcando!

Karim Benzema foi o autor do gol do Real Madrid em Mestalla e continuou uma sequência de quatro jogos consecutivos marcando entre a LaLiga e a Liga dos Campeões.

Neste período, o talentoso atacante francês marcou cinco gols nas duas competições que a equipe merengue disputou até o momento.

O atacante do Real Madrid começou esta sequência com um belo gol contra o Mönchengladbach, na segunda partida do Grupo B da Liga dos Campeões.

Ele ampliou a sequência ao fazer um doblete no campeonato espanhol contra o Huesca, no estádio Alfredo Di Stéfano, onde também balançaria a rede três dias depois, contra a Inter de Milão.

No Mestalla, com um chute forte de fora da área, conseguiu seu quinto gol nesses quatro jogos que leva marcando.