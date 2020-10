Benzema chega a 250 gols pelo Real Madrid

Benzema alcançou, na vitória por 2 a 0 sobre o Levante, o total de 250 gols como madridista. Durante o jogo deste domingo, o francês estava claramente incomodado com a falta de gols e isso o atrapalhou bastante as suas tomadas de decisões.

Somente no final do duelo, já nos acréscimos, a 'zika' do atacante acabou. Rodrygo lançou Karim, que partiu em velocidade, limpou o zagueiro e colocou números finais na partida.

Benzema iniciou essa conta em 20 de setembro de 2009 e atinge esta marca no início de sua 12ª temporada no Real Madrid. Ao longo deste período, disputou 517 jogos e conquistou 19 títulos.

Os gols do centroavante dividem-se em seis competições: 170 na Liga, 53 na Champions, 21 na Copa do Rei, 3 no Mundial de Clubes, 2 na Supercopa da Espanha e 1 na Supercopa da Europa. Por temporadas, o seu melhor registo está nas 32 bolas que entraram na campanha de 2011/12, seguido pelos 30 de 2018/19.

Benzema se tornou na temporada passada o quinto maior artilheiro da história do clube, depois de superar os 242 gols de Puskas. Na frente do francês estão Cristiano Ronaldo (451), Raúl (323), Di Stéfano (308) e Santillana (290).