Benzema chega a 350 jogos no Espanhol

Karim Benzema está no Real Madrid há 11 anos, tempo suficiente para quebrar recordes e fazer parte de uma história de sucesso no Santiago Bernabéu, aonde o francês chegou em 9 de julho de 2009.

Na partida desse fim de semana contra a Real Sociedad, ele atingiu a marca de 350 partidas pelo Campeonato Espanhol. Nessa trajetória na capital espanhola, o Benzema também ganhou espaço entre os grandes goleadores da história do clube.

Com 169 gols no Campeonato Espanhol, ele é o quinto melhor artilheiro madridista na competição. Apenas é superado por Cristiano Ronaldo (312), Raúl (228), Di Stéfano (216) e Santillana (186). Entre todas as competições, o atacante soma 249 gols e ocupa tabém a quinta posição de goleadores madridistas.

Benzema é o terceiro estrangeiro da história do Real Madrid com mais jogos na liga, atrás de Roberto Carlos (370) e Marcelo (358), e tem um saldo de 246 vitórias, 56 empates e 48 derrotas. Ele foi vencedor das edições de 2011/12, 2016/17 e 2019/20. Na temporada passada, o francês bateu o seu recorde de partidas em uma campanha da competição (37) e foi artilheiro da equipe, com 21 bolas na rede.