Benzema alcançou, na vitória por 2 a 0 sobre o Levante, o total de 250 gols como madridista. Durante o jogo deste domingo, o francês estava claramente incomodado com a falta de gols e isso o atrapalhou bastante as suas tomadas de decisões.

Confira no vídeo acima uma entrevista com o centroavante, que se tornou na temporada passada o quinto maior artilheiro da história do clube. Ele garante que espera "fazer muito mais".