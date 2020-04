Benzema cogita se aposentar no Lyon

E se Benzema retornar ao Lyon? Foi o clube onde tudo começou. Ele se tornou um dos atacantes mais brilhantes do mundo e seu bom trabalho o levou a assinar com o Real Madrid.

"Sou o que sou graças ao Lyon. Quanto a voltar, por enquanto, não, quero continuar fazendo história no Real Madrid, que é o melhor time do mundo. Depois, você nunca sabe. Terminar minha carreira no Lyon? Por que não?", disse o centroavante em uma entrevista realizada pelo clube.

Aliás, ele escolheu os jogadores com quem mais gostava em campo: "Adorei jogar com Juninho Pernambucano, também com Wiltord". Mais de dez anos se passaram desde que o jogador atuava na equipe da Ligue 1. Ele já soma dez temporadas no Santiago Bernabéu.

Aos 32 anos, ele ainda tem tempo para pendurar as chuteiras, mas, no momento, ele segue tendo uma excelente performance. Nesta temporada, ele tem 19 gols e nove assistências em 36 jogos.