OFICIAL: Benzema está fora do jogo contra Atalanta

Nenhum dos lesionados do Real Madrid está de volta, neste momento, para o jogo da Liga dos Campeões contra a Atalanta. Na sessão da manhã de segunda-feira, 22 de fevereiro, Zinedine Zidane trabalhou com os mesmos jogadores da última vez em Valdebebas.

Hazard, Fede Valverde, Rodrygo, Militão, Benzema e Odriozola ainda ficarão de fora, portanto. O próprio clube informou em nota divulgada em seu site que todos se exercitaram tanto na grama quanto na academia para continuar se aprimorando. Sergio Ramos, Marcelo e Carvajal focaram em seus processos de recuperação.

Karim é o último deles a ingressar na enfermaria do time merengue. 'El Partidazo de COPE', de fato, relatou que os testes realizados nele revelaram que ele sofre de uma microrruptura no músculo adutor esquerdo. Isso o exclui do duelo contra a equipe italiana na maior competição europeia.

Abaixo, você confere a lista dos convocados para o jogo contra a Atalanta:

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube.

Zagueiros: R. Varane, Nacho, F. Mendy, Chust e Miguel.

Meio-campistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Arribas e Blanco.

Atacantes: Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano e Hugo Duro.