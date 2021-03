Benzema e Casemiro, uma dupla decisiva

No finalzinho do derby de Madrid, em desvantagem no placar, surgiu uma tabelinha entre Casemiro e Benzema que terminou em gol do francês.

O desempenho dessa dupla no ataque 'merengue' não é casualidade. O brasileiro tem seis gols marcados, enquanto 'KB9' tem 18.

O centroavante tem treze gols na Liga, quatro na Champions e um na Supercopa da Espanha. Casemiro tem seis na competição doméstica e um na Champions. Quatro gols do brasileiro foram marcados de cabeça, a sua especialidade.

Além dos gols, a dupla ganha notoriedade quando o assunto é assistência. Benzema deu cinco passes para gols, superado apenas por Kroos, que tem seis. Casemiro tem duas assistências, que terminaram justamente em gols de Benzema.