"Benzema é o maior atacante da história da França"

Nem Just Fontaine, nem Thierry Henry, nem Éric Cantona, nem Antoine Griezmann, nem Jean-Pierre Papin. Para Zinedine Zidane, o melhor atacante da história da França é Karim Benzema. Depois do doblete contra o Athletic, o jogador do Real Madrid recebeu este elogio do seu treinador. Os dados corroboram a afirmação do técnico francês?

Zidane, com um tom sério (não estava brincando), foi claro e contundente na coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 1 sobre a equipe de Gaizka Garitano. "Para mim, Benzema é o melhor atacante da história da França. Está muito claro".

O que Benzema fez para receber tal honra de um homem que não é apenas um treinador do Real Madrid? Zidane é mais do que isso, é um dos melhores jogadores da história do seu país com a autorização de Michel Platini.

Durante anos, Zidane viu um homem que não se encaixa nos planos de seu treinador, Didier Deschamps, treinar todos os dias. Talvez, por motivos alheios ao futebol ainda relacionados àquela questão entre Valbuena e Benzema que condenou o jogador do Real Madrid a não jogar pelo seu país desde outubro de 2015, quando disputou seu último jogo, um amistoso contra a Armênia em que marcou dois gols.

As estatísticas, dados e títulos para comparar todos os nomes citados acima com Benzema podem ajudar a corroborar a afirmação de Zidane. Para iniciar a análise, é preciso obter os dados do atacante do Real Madrid: ele acumulou 17 temporadas na elite, 12 delas no clube merengue. Neles, ele ganhou quatro ligas, três Supercopas e uma Copa da França.

Na Espanha, ele conquistou três títulos da Liga, três Supercopas e duas Copas del Rey. A todos esses títulos devemos adicionar quatro Liga dos Campeões, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes. Ele tem um total de 27 títulos de alto nível com um total de 340 gols e uma média de 0,49 gols por jogo.

E com a França, ele participou da Eurocopa 2008 e foi eliminado na fase de grupos; ele não foi convocado por Raymond Domenech para a Copa do Mundo na África do Sul; ele foi eliminado nas quartas de final pela Espanha na Euro 2012 e no Brasil 2014 ele também não passou das quartas de final. No final, ele perdeu o título de sua equipe na Rússia 2018.

Porém, um histórico tão impecável faz com que Benzema esteja perto de ser o maior joador da história da França. Ou ele já estaria nesse patamar?