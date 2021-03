Benzema é o quarto maior artilheiro do Real Madrid na história da Liga

O Real Madrid visitou o Celta de Vigo pela 28ª rodada da LaLiga e conseguiu vencer por 3 a 1, com dois gols marcados por Karim Benzema e um gol por Asensio.

Com a atuação deste sábado, o camisa 9 chegou a 186 gols marcados em jogos do Campeonato Espanhol, igualando a marca de Santillana e tornando-se o quarto maior goleador do clube na história da competição.

O feito foi alcançado após 373 partidas disputadas pela Liga. Nesta temporada, já são 17 gols no campeonato e 23 entre todas as competições. Além disso, Benzema prolongou a sua sequência, chegando a seis jogos seguidos marcando, com o total de 8 gols.

À frente do centroavante francês, que recebeu elogios de Zidane, estão outras três lendas madridistas: Cristiano Ronaldo (312), Raúl (228) e Alfredo Di Stéfano (216).