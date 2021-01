Benzema é quase meio Real Madrid

A vida sem Karim Benzema seria muito diferente. O Real Madrid continua a espera de que os seus atacantes recuperem o faro de gol, enquanto isso, menos mal que Benzema está em grande fase.

Em uma partida importante para LaLiga e para a moral da equipe, Benzema voltou a aparecer com um 'doblete', aumentando o seu número de gols na temporada.

As marcas de Benzema impressionam. O atacante marcou 15 dos 47 gols marcados pelo Real Madrid na atual temporada, de acordo com o diário 'AS'.

Ou seja, o francês é responsável por 32% dos gols da equipe. Se compararmos com os demais goledores, Casemiro tem cinco, enquanto Vinicius e Hazard somam apenas três.