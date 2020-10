Benzema e Vinicius fazem as pazes

Karim Benzema e Vinicius selaram a paz nesta quinta-feira. Depois que o 'Téléfoot' vazou algumas imagens em que o francês criticava o brasileiro, os dois voltaram conviver em paz.

O atacante do Real Madrid pediu a Mendy que não passasse a bola para Vinicius no segundo tempo. Isso provocou críticas a Karim Benzema, que colocaram fogo nas redes sociais.

Na volta aos treinos, Benzema procurou Vinicius para conversar com ele e esclarecer as coisas, conforme explicado por diferentes meios de comunicação como 'Marca' e 'AS', entre outros.

Uma paz que finalmente selaram nesta quinta-feira no treinamento. E é que Karim Benzema sempre foi uma imagem a seguir para Vinicius, que dá seus primeiros passos no Real Madrid.

Depois do empate com o Borussia Mönchengladbach, o Real Madrid já está focado no jogo contra o Huesca. Após sua vitória no 'Clásico' ele quer continuar na zona nobre da tabela.