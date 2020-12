Benzema, em modo 'killer' como se esperava

Depois de bons jogos contra o Sevilla, 'Gladbach e Atlético de Madrid, o Real Madrid deu um passo atrás em termos de sensações contra o Athletic Bilbao. O clube conquistou mais uma vitória e já enfileiram quatro, mas não foi tão decisiva como nas partidas anteriores. Mas o trabalho de Karim Benzema, acompanhado pelos milagres de Thibaut Courtois, salvaram a noite.

Além do jogo da equipe, o atacante francês apareceu como o principal líder desta pequena ressurreição merengue. Pelo menos no que diz respeito ao gol. E claro, as contribuições de Sergio Ramos na defesa ou de Toni Kroos e Luka Modric na criação também foram fundamentais.

Mas os dados falam claramente: Benzema marcou nove gols nos últimos nove jogos que disputou com o Real Madrid. É verdade que o francês teve uma pausa por quase um mês depois do jogo com o Valencia e da partida contra o Shakhtar fora de Valdebebas, mas sua relação com o gol, ultimamente, tem aumentado.

Em Sevilla ele já começou a ganhar ritmo depois dos problemas físicos e contra o 'Gladbach já lubrificou suas engrenagens. Ele marcou dois gols para sacramentar o jogo, a mesma fórmula que usou contra o Athletic para o 3 a 1 no pacar final. Dias antes, no clássico, ele fez um bom jogo, apesar de não ter conseguido marcar - acertou na trave.

Ele é um dos pilares deste Real e Zinedine Zidane sabe disso. Sempre que pode, ele elogia Benzema, pois sabe o quanto é importante para a equipe. "Para mim, ele é o melhor jogador da história da França", disse o treinador na terça-feira. Isso vindo de quem jogou, por exemplo, com Thierry Henry.

Aos 32 anos, Benzema enfrenta uma das temporadas com mais gols de sua carreira: já acumulou dez - quatro na Liga dos Campeões e seis na LaLiga - nos 16 jogos que disputou até agora. Uma média de 0,6, que é um pouco maior do que a definida em todo a temporada passada -0,56-.