Benzema em sua temporada mais goleadora

Por mais um ano, Karim Benzema continua sendo a referência no ataque do Real Madrid. Com o seu último gol marcado a frente do Athletic de Bilbao, soma 13 bolas nas redes em 22 jogos disputados.

Números bem parecidos aos que teve na sua temporada mais goleadora como madridista, a 2011-12, onde conseguiu marcar seus primeiros 13 gols em 21 jogos e finalizou a temporada com 32.

Benzema já deixou a sua marca em todas as competições disputadas pelo Real Madrid até o momento. Em LaLiga já são 8 gols, marcados contra Levante, SD Huesca (2), Valencia, Athletic (2), Eibar e Granada.

Na Champions, fez três contra o Borussia Mönchengladbach divididos em dois jogos e marcou ainda contra a Inter. E na Supercopa marcou contra o Athletic, o seu rival preferido com a camisa do Real, contra quem já fez 14 gols.