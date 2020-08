Benzema empata em grande jogada de Rodrygo

A disputa entre Manchester City e Real Madrid por uma vaga nas quartas de final da Champions League começou de forma intensa, com muita marcação e um gol logo aos oito minutos.

Após Sterling abrir o placar em erro de Varane e roubada de Gabriel Jesus, o time de Zinedine Zidane reagiu com finalizações de Benzema e Hazard, que pararam em defesas de Ederson.

O goleiro brasileiro, no entanto, não foi capaz de evitar a segunda tentativa do centroavante francês, que recebeu presente de Rodrygo em uma grande jogada do jovem brasileiro.

O ex do Santos recebeu de Benzema e, pela direita, aplicou um drible pelo meio das pernas da marcação para chegar ao fundo, olhar para a área e cruzar na cabeça de Benzema, que cabeceou para o fundo do gol de Ederson.

Com o resultado, os espanhóis passaram a precisar de mais um gol para levar a disputa para a prorrogação. O empate dá a vaga para os ingleses, que venceram por o primeiro jogo por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.