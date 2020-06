Benzema exalta Casemiro após gol decisivo em vitória do Real Madrid

Confira como foi a entrevista de Karim Benzema após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Espanyol, válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol de 2019/20. Casemiro marcou o único gol da partida após linda assistência de calcanhar do atacante francês.

"A assistência foi boa. Para mim, isso é futebol. Eu vejo o futebol assim. Sabia que Casemiro estaria vindo nas minhas costas. Foi uma ação muito bonita, mas o mais importante é que a assistência nos permitiu ganhar uma partida muito difícil", disse Karim.