Benzema, infalível contra o Valência

Karim Benzema terá a oportunidade de melhorar as suas marcas contra o Valência. O atacante do Real Madrid, que balançou as redes em 16 oportunidades nessa temporada, soma cinco gols nos últimos quatro jogos contra o time 'che'.

O Valência é uma das vítimas preferidas de Benzema. O francês já marcou 11 gols contra os morcegos (nove na Liga e dois na Copa do Rei). Somente Athletic (14) e Granada (13) sofreram mais gols do camisa '9' do Real Madrid.

A boa sequência de Benzema contra o Valência começou na temporada 2018-19, quando marcou fora de casa. Na seguinte temporada marcou nos dois duelos de Liga ('doblete' em casa e um gol em Mestalla). E na atual temporada, marcou um no jogo de ida.

Os números de Benzema

Desde que chegou ao Real Madrid na temporada 09/10, Karim Benzema já marcou 265 gols em jogos oficiais. Na atual temporada são 16 gols e cinco assistências em 27 jogos, com um total de 2.277 minutos em campo.

Na briga pela artilharia do Campeonato Espanhol, 'KB9' ocupa a 5º posição com 11 gols, atrás de Gerard Moreno (12), En-Nesyri (13), Messi (13) e Luis Suárez (16).