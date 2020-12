Benzema já é o estrangeiro com mais jogos na história do Real Madrid

Na sua 12º temporada com Real Madrid e aos 32 anos, Karim Benzema voltou a fazer história com a camisa do conjunto 'merengue'. O '9', titular na vitória por 2 a 0 contra o Atlético, alcançou uma grande marca.

Benzema jogou a sua partida de número 528 com o Real Madrid e se converteu no jogador estrangeiro com mais participações na equipe.

O francês desbancou Roberto Carlos, que ocupou esse lugar por muitos anos. Na sequência surgem nomes como Marcelo (515) e Cristiano (438).