Benzema, Jovic, Ramos... o treino do Real durante as férias

Zinedine Zidane pode se orgulhar. Os jogadores do Real Madrid começaram as férias depois de serem eliminados da Liga dos Campeões pelo Manchester City. Mas os merengues continuam a se exercitar, mas individualmente.

Com o início da temporada 2020-21 se aproximando, os jogadores já começaram a entrar em forma com o objetivo de atingir o nível mais alto no início dos confrontos.

Karim Benzema, um dos melhores jogadores da equipe na temporada passada, publicou um vídeo no Twitter mostrando os tipos de exercícios que está fazendo: desde o treinamento de força até as sessões de bola. Ele também mostrou parte de sua dieta.

Marcelo e Sergio Ramos, dois dos capitães do Real Madrid, também decidiram compartilhar suas sessões de treino nas redes sociais. E, mais surpreendente ainda, Luka Jovic também aderiu à moda.

Após uma temporada turbulento e cheio de especulações sobre sua possível saída do Santiago Bernabéu, o internacional com a Seleção da Sérvia mostrou como fazia exercícios com a bola na pria. Não parece ter dado a última palavra na equipe madridista.