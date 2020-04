Benzema leiloa camisa para ajudar hospitais de Paris

O futebolista francês está se movendo para ajudar os profissionais de saúde de Paris e o fez através de uma campanha promovida pela 'Adidas', a marca que o patrocina.

Benzema trouxe à tona uma camisa autografada do Real Madrid e a leiloou pela Internet com a ideia de arrecadar fundos para a Fundação Hospitalar de Paris.

Todo o dinheiro com o qual a camisa for vendida contribuirá com tudo o que é necessário para os hospitais da referida fundação. Outros jogadores como Mendy, Ben Yedder e Kanté também participaram do leilão.

O francês tem sido notícia nos últimos dias por causa de troca de farpas com seu compatriota Giroud. "Não se deve confundir Fórmula 1 com um Kart", disse o atacante, declarações que foram respondidas mais tarde pelo próprio Giroud.