"Benzema leva vantagem sobre Mbappé, uns dez anos a mais de experiência"

O tempo passa, mas Benzema não faz nada além de melhorar. Para Domenech, não há ninguém como ele.

"Benzema não é um 'killer', ele é um camaleão. Ele precisa tocar a bola", analisou o ex-técnico dos 'les bleus' em 'L'Équipe'.

"Ele veio do Lyon em estado bruto. Foi um fenômeno esportivo. Mentalmente, ele é forte. Em Madri, ele permanecerá entre os grandes jogadores, como Platini na Juve ou Cantona no Manchester United", continuou Domenech.

E, no momento, para o ex-treinador não há atacante melhor: "Benzema é o atacante francês mais completo no momento, porque ele faz um pouco de tudo. Ele vai para as alas, pode receber... Ele é um artilheiro, um garçom. Tecnicamente, está acima da média".

Em relação a Kylian Mbappé, cotado para ser um dos grandes, Domenech acredita que lhe falta alguma experiência. "A vantagem que Benzema tem sobre Mbappé é que ele é dez anos mais velho. Ele teve outra carreira. Mbappé, talvez em uma década, tenha a mesma formação técnica", ele comparou. "Eles podem ter a oportunidade de evoluir lado a lado... no Real ou na Seleção Francesa", ousou prever.

Finalmente, ele falou sobre Benzema e seu eterno debate com a Seleção Francesa. "Qual atacante francês não foi discutido? As razões também são extra-esportivas", lembrou.

Karim Benzema espera continuar a 100%. Ainda existe uma liga e os merengues estão lutando pelo título.