Benzema marca de pênalti e desencanta

O Real Madrid suspirou no último minuto do primeiro tempo. O time de Zidane saiu atrás no placar graças ao gol de Sidnei, mas conseguiu o empate com o seu artilheiro.

Vinicius fez o cruzamento, a bola ficou viva dentro da áera do Betis e Sidnei acertou um chute em Marcelo, pênalti muito claro, que o árbitro não duvidou em marcar!

Benzema foi para a cobrança e fez como manda o manual: goleiro de um lado e bola do outro, empatando para o Real Madrid.

Com esse gol, Benzema se igualou a Puskas como o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. Só estão a frente dele nomes como Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stefano e Santillana.