Benzema não consegue acompanhar o ritmo de Messi

A mudança na liderança do Campeonato Espanhol se deve a baixa de rendimento do Real Madrid, mas também pela ausência de gols 'merengue'. Algo que o Barça aproveitou para tomar o trono de LaLiga, e que serviu para Leo se isolar na artilharia da competição.

Se analisarmos os dois últimos meses da temporada -desde que começou 2020-, as comparações entre Messi e Benzema são cruéis. O argentino vive um dos seus melhores momentos, enquanto o francês não consegue encerrar a má fase.

O '10' do Barcelona chega ao Santiago Bernabéu, um dos seus estádio preferidos, com oito gols e sete assistências desde que começou o ano (onze partidas). Com destaque para os quatro gols contra o Eibar.

Desta forma, Messi assumiu a artilharia de LaLiga, com 18 gols no torneio doméstico, cinco a mais que Benzema, que era o líder antes do crescimento do argentino.

O francês vive um momento duro em Chamartín. A má fase da equipe e a sua seca de gols não ajudam. Não marca desde 1º de fevereiro, quando deixou a sua marca contra o Atlético de Madrid. Dois gols e duas assistências em 2020. Números bastante baixos para o jogador que deveria ser uma das armas do ataque 'merengue'.